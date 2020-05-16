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В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование

В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
Дистанция при рассадке пассажиров в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок, использования масок и перчаток будет достаточно, следует из слов министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

"Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования, как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный. То есть, постоянные затраты на обслуживание рейса, самолета, топливо, экипаж, наземное обслуживание – они на самом деле на сегодняшний момент просто колоссальны. Авиаторы нам рассказывают, что 72-75% загрузка воздушного судна - есть необходимый уровень рентабельности, и там социальную дистанцию никак (не ввести - ред.)", - сказал Дитрих журналистам.

Он отметил, что Минтранс изучил зарубежный опыт, большинство компаний, которые начинали работу с социального дистанцирования, от этого режима отказываются.


"Большинство компаний сейчас используют режим социального дистанцирования по возможности – если есть возможность рассадить людей, если загрузка не очень велика, то они это делают. Самое, пожалуй, важное в этом во всем – не то, что транспорту это удобно, транспорт комфортно работает, что именно так надо. Самое важное, что и наш пассажир тоже в этом смысле приобретает необходимые элементы безопасности. Мы разговаривали с коллегами из Роспотребнадзора, и их мнение предварительное состоит в том, что если все без исключения будут использовать маски на транспорте, риск того, то вирус будет распространяться, ничтожно мал. Перчатки, которые позволяют людям не трогать глаза, лицо – в перчатках это просто неприятно делать – они тоже в этом смысле защищают. Это минимально необходимый уровень защиты, который даст безопасность", - сказал министр.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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