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В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии

В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии

Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Мохаммед Гаргаш опроверг сегодня, 16 мая, информацию о покушении на главу МИД страны Абдаллу бин Зайеда аль-Нахайяна. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня я разговаривал со своим братом шейхом Абдаллой, как мы делаем это каждый день, и мы посмеялись над фейками катарских аккаунтов, — сказал он. — Я молюсь за его здоровье, счастье и долгую жизнь, а также за мудрость и разум наших соседей».

О том, что информация о теракте в Абу-Даби и гибели главы МИД ОАЭ не соответствует действительности заявил и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, никто не атаковал руководителя внешнеполитического ведомства арабской монархии.

«Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ не соответствует действительности. Атаки на принца не было», — сказал Дмитриев в беседе с «Известиями».

Ранее субботу в социальных сетях появилась информация о произошедшем в Абу-Даби террористическом акте и гибели главы МИД ОАЭ в результате покушения. Её подхватили некоторые турецкие и иранские СМИ. Как сообщал со ссылкой на соцсети вещающий на арабском языке иранский телеканал Al Alam, в пятницу вечером на одной из автотрасс был обстрелян Nissan Patrol министра иностранных дел арабской монархии в Персидском заливе. Сам он якобы получил тяжёлые ранения и через несколько часов скончался.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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