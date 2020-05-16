В "Опоре России" предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

Влада Некрасова

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".

Он подчеркнул, что российский бизнес еще не сталкивался с подобными сложностями, связанными с эпидемиологическим кризисом, который наложился на мировой экономический спад в последние месяцы. Эти факторы станут причиной прекращения существования предприятий малого и среднего бизнеса в ближайшее время.

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.

ФНС на сайте Единого реестра малого и среднего бизнеса.