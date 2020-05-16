В Подмосковье Росгвардия выявляет нарушителей карантина с помощью аэростата
Росгвардия Московской области запустила в небо над регионом высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата.
Как сообщили 16 мая в пресс-службе ведомства, комплекс предназначен для наблюдения за нарушителями режима самоизоляции. Он позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 км.
Также сообщается, что для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах на территории региона задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по Московской области.
С помощью комплекса высотного видеонаблюдения, полученная с воздуха информация о правонарушениях передаётся нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования для принятия мер реагирования и пресечения этих правонарушений.
Как сообщало ИА Newstes, ранее глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту Владимиру Путину о том, что за последние четыре года объём бюджетных ассигнований для этого силового ведомства увеличился на 40 млрд рублей.