В Подмосковье Росгвардия выявляет нарушителей карантина с помощью аэростата

Алексей Вольцев

Росгвардия Московской области запустила в небо над регионом высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата.

Как сообщили 16 мая в пресс-службе ведомства, комплекс предназначен для наблюдения за нарушителями режима самоизоляции. Он позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 км.

Также сообщается, что для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах на территории региона задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по Московской области.

С помощью комплекса высотного видеонаблюдения, полученная с воздуха информация о правонарушениях передаётся нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования для принятия мер реагирования и пресечения этих правонарушений.

«В ходе несения службы росгвардейцы проводят с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима, осуществляют проверку наличия специальных пропусков у граждан. Людям старшего поколения, наиболее подверженным заражению коронавирусом, сотрудники Росгвардии вручают памятки с полезной информацией, в том числе номерами телефонов медицинских и волонтерских организаций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Newstes, ранее глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту Владимиру Путину о том, что за последние четыре года объём бюджетных ассигнований для этого силового ведомства увеличился на 40 млрд рублей.