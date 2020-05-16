Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Подмосковье Росгвардия выявляет нарушителей карантина с помощью аэростата

В Подмосковье Росгвардия выявляет нарушителей карантина с помощью аэростата

В Подмосковье Росгвардия выявляет нарушителей карантина с помощью аэростата

Росгвардия Московской области запустила в небо над регионом высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата.

Как сообщили 16 мая в пресс-службе ведомства, комплекс предназначен для наблюдения за нарушителями режима самоизоляции. Он позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 км.

Также сообщается, что для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах на территории региона задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по Московской области.

С помощью комплекса высотного видеонаблюдения, полученная с воздуха информация о правонарушениях передаётся нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования для принятия мер реагирования и пресечения этих правонарушений.

«В ходе несения службы росгвардейцы проводят с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима, осуществляют проверку наличия специальных пропусков у граждан. Людям старшего поколения, наиболее подверженным заражению коронавирусом, сотрудники Росгвардии вручают памятки с полезной информацией, в том числе номерами телефонов медицинских и волонтерских организаций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Newstes, ранее глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту Владимиру Путину о том, что за последние четыре года объём бюджетных ассигнований для этого силового ведомства увеличился на 40 млрд рублей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Очень нужен. Саакашвили объяснил Европе свою работу на Украине
Очень нужен. Саакашвили объяснил Европе свою работу на Украине
Италия откроет границы для граждан ЕС
Италия откроет границы для граждан ЕС
В Подмосковье Росгвардия выявляет нарушителей карантина с помощью аэростата
В Подмосковье Росгвардия выявляет нарушителей карантина с помощью
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
Наташа Королева о болезни Заворотнюк: «Говорят, что новости хорошие, Настя идет на поправку»
Наташа Королева о болезни Заворотнюк: «Говорят, что новости хорошие,
Россия обладает уникальным оружием, которого нет ни у кого в мире — Путин
Россия обладает уникальным оружием, которого нет ни у кого в мире —
"Мы долго смеялись". ОАЭ поспорили с Катаром о "гибели" главы МИД
"Мы долго смеялись". ОАЭ поспорили с Катаром о "гибели" главы МИД
По детям бьют намеренно. В ВСУ признались, как выбирают цели в Донбассе
По детям бьют намеренно. В ВСУ признались, как выбирают цели в
Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов оказалось больше, чем хотели сократить
Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов
Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках
Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины
Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины

Топ на сегодня

На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США

Еще по теме

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за россиянами во время майских праздников в Москве усилят
СМИ узнали детали реформы спецподразделений Росгвардии
Физкультурно–оздоровительный комплекс откроется в Воскресенске до конца года