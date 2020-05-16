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В работе YouTube произошел глобальный сбой

В работе YouTube произошел глобальный сбойФото: Dado Ruvic / Reuters

В работе видеосервиса YouTube произошел глобальный сбой. Об этом сообщается на портале Downdetector, который фиксирует сбои в популярных интернет-сервисах.

Больше всего недовольных работой видеохостинга в США, Великобритании, Германии и Японии. Российские пользователи также заявили о неполадках, в основном сбои зафиксировали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Большая часть (61 процент) жалоб связан с проблемами при просмотрах видео, еще 37 процентов пользователей сообщают о неполадках в работе сайта, а 1 процент не может войти со своей учетной записью.

Ранее масштабный сбой произошел в марте. Россияне пожаловались на проблемы с доступом к видеосервису YouTube. Около 90 процентов пользователей столкнулись с тем, что не могли смотреть видео на хостинге и зайти на сайт.

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По материалам: lenta.ru

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