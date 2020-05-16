В России доработают систему спортивного арбитража

Влада Некрасова

Для лучшего разрешения споров, возникающих в сфере спорта высших достижений и профессионального спорта, в России предлагают доработать систему спортивного арбитража. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из майских заседаний.

Правительственный законопроект предполагает введение дополнительных требований, для спортивных арбитров. Им должны будут соответствовать не менее половины сотрудников постоянно действующего арбитражного учреждения, которое занимается третейскими разбирательствами споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений.

В частности, арбитр должен не менее пяти лет проработать тренером, спортивным судьёй или самому быть спортсменом в течение того же срока. Он также должен уметь разрешать споры в области профессионального спорта и спорта высших достижений — иметь опыт работы в органах общероссийских спортивных федераций или профессиональных спортивных лиг. В целом, не менее четырёх лет он должен заниматься досудебным урегулированием споров в этой области. Только с соблюдением этих требований кандидат может быть включён в рекомендуемый список арбитров.

Помимо этого, законопроект уточняет категории споров, которые попадают под юрисдикцию третейского суда в рамках арбитража. Авторы документа предлагают также закрепить норму об исключительной подсудности арбитражных споров о нарушении антидопинговых правил. Такую же норму планируется применять в разбирательствах о спортивных санкциях, а также при рассмотрении индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений.

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