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В России объяснили выздоровление от коронавируса 100-летних пациентов

В России объяснили выздоровление от коронавируса 100-летних пациентовВероника СкворцоваФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила причину выздоровления от коронавируса пожилых пациентов. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, результат лечения зависит от состояния иммунной системы. При этом современная молекулярная генетика говорит о том, что для долгожителей, людей старше 90, характерны определенные генетические особенности, в том числе, относительно молодой иммунитет и наличие клонов Т-лимфоцитов, которые обычно после 60-ти лет «уходят».

«Люди старше 90 лет по состоянию иммунитета соответствуют примерно 50-ти–60-тилетним. Кроме того, имеет значение, какие есть хронические заболевания уже сформированные, это зависит от анамнеза», — объяснила Скворцова, отвечая на вопрос о том, как стало возможным выздоровление 100-летних пациентов.

13 мая из московского Центра мозга и нейротехнологий ФМБА выписали самую пожилую пациентку в России, полностью излечившуюся от коронавируса. Пелагея Пояркова отправилась домой в день, когда ей исполнилось 100 лет.

15 мая Столетнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Новикова вылечили от коронавируса. Он поступил в госпиталь Сеченовского университета тяжелом состоянии — ему нужна была кислородная поддержка. Кроме того, в силу возраста и сопутствующих заболеваний Новикову нельзя было давать многие лекарства из тех, что рекомендуются для лечения коронавирусной инфекции.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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