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В России провели более 6,6 млн тестов на COVID-19

В России провели более 6,6 млн тестов на COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Российские медики провели более 6,6 миллиона тестов на выявление новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

«В РФ проведено более 6,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 259 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе также отметили, что за последние сутки в России провели 242 тысячи тестов на выявление инфекции.

Ранее в МВД рассказали, что за отказ от тестирования при подозрении на COVID-19 россиянам грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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