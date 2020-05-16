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В России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19

В России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19

По данным на сегодня, 16 мая в России выявлено 9200 новых случаев COVID-19. Это самый низкий прирост заболеваемости новым коронавирусом с начала мая, передает Интерфакс.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил, что новые случаи коронавируса выявлены в 83 регионах страны. Темп прироста снизился и на сегодня составляет 3,5%, что является рекордным показателем с начала эпидемии в России.

Вместе с этим в России увеличивается число летальных исходов при COVID-19. Если накануне от коронавируса скончались 113 человек, то 16 мая эта цифра составила уже 199 пациентов по всей стране. Таким образом, за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 2 537 человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 - 272 043 человек. На первом месте - США (1,44 млн).

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По материалам: u-f.ru

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