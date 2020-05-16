Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Сербии поблагодарили российских специалистов по борьбе с COVID-19

В Сербии поблагодарили российских специалистов по борьбе с COVID-19

В Сербии поблагодарили российских специалистов по борьбе с COVID-19
Сербия не забудет помощь военных специалистов МО РФ в борьбе с коронавирусом в самое трудное время, заявил министр обороны страны Александр Вулин.

В субботу на военном аэродроме Батайница под Белградом состоялись официальные проводы российских военных специалистов, которые с 3 апреля помогали Сербии в борьбе с пандемией COVID-19. В мероприятии участвовали министр обороны страны Александр Вулин, начальник генштаба генерал Милан Мойсилович, посол РФ Александр Боцан-Харченко, начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Михаил Чернышов.

"Вы прибыли, когда нам было тяжелее всего. Когда те, кто намного сильнее и богаче нас, отказались от борьбы, Сербия тогда почувствовала, что она не одна, что Россия вместе с ней. Вы боролись, были трудолюбивыми, настоящими экспертами. Когда будет написана история этих дней, ваш приезд и ваша борьба не останутся забытыми", - заявил министр обороны


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Модная битва: Мирослава Дума против Кьяры Ферраньи
Модная битва: Мирослава Дума против Кьяры Ферраньи
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
Скажи «Да» своим мечтам: практика достижения целей, доступная каждому
Скажи «Да» своим мечтам: практика достижения целей, доступная каждому
В Сербии поблагодарили российских специалистов по борьбе с COVID-19
В Сербии поблагодарили российских специалистов по борьбе с COVID-19
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Госдеп испугался российских действий в Арктике
Госдеп испугался российских действий в Арктике
Худшая неделя закончилась на позитиве: итоги биржевой торговли 15 мая
Худшая неделя закончилась на позитиве: итоги биржевой торговли 15 мая
Девушка отказалась помочь потерявшим работу родным и нашла поддержку в сети
Девушка отказалась помочь потерявшим работу родным и нашла поддержку
Скворцова назвала превалирующую группу крови у заболевших COVID-19
Скворцова назвала превалирующую группу крови у заболевших COVID-19
Ростовский суд не нашел оснований для отказа в экстрадиции Горана Чирича
Ростовский суд не нашел оснований для отказа в экстрадиции Горана
Топ-10 самых сексуальных турецких актеров
Топ-10 самых сексуальных турецких актеров

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Еще по теме

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
Президент Сербии принял руководство сводного отряда ВС России