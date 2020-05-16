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В Сирии ответили на сообщения об отставке Асада

В Сирии ответили на сообщения об отставке АсадаБашар АсадФото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Секретарь сирийского оппозиционного движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди ответил на сообщения представителей оппозиции о том, что президент Сирии Башар Асад может уйти в отставку. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, оппозиция лишь выдает желаемое за действительное. «И у нее не осталось просто других средств», — заявил Афанди. Он отметил, что раньше оппозиция обвиняла режим президента в «бомбежках», а сейчас начала с помощью таких сообщений продвигать свою повестку.

Политик отметил, что оппозиция использует момент, поскольку внимание всего мира сосредоточено на других проблемах. «Весь мир борется с коронавирусом, Россия и США и Европа в том числе, им не до судьбы Асада», — подчеркнул Афанди.

Он также заявил, что Россия всегда придерживалась позиции, что «судьба» Асада находится в руках сирийского народа. «Россия от этой позиции вряд ли отойдет, и тем более Иран. Турция, возможно, обсуждает отставку Асада», — отметил сирийский оппозиционер.

По словам Афанди, судьба Асада может решаться лишь после того, как укрепится государственность на всей территории Сирии, и только через выборы и работу Конституционного комитета в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

15 мая сообщалось, что президент Сирии Башар Асад может в скором времени уйти в отставку. Признаки такого развития событий в ближайшем будущем заметили представители сирийской оппозиции. Вопрос в настоящее время обсуждается странами-участницами астанинского процесса — Россией, Турцией и Ираном. Несмотря на то, что подтвердить данную информацию пока невозможно, ряд обстоятельств указывает на то, что Асада хотят отстранить от власти.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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