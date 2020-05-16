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В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе

В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в ДонбассеФото: Alexander Rekun / Global Look Press

Стратегия России по вопросу войны в Донбассе не будет иметь эффективность, потому что не учитывает изменения в украинском обществе. Об этом заявил бывший заместитель Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид, передает «Украина 24».

Дипломат указал, что украинцы еще со времен Оранжевой революции научились своим примером доказывать «лживость» российской пропаганды. «Слабость [президента России Владимира] Путина в том, что он утверждает, что украинской нации не существует, кроме как в мифологии отдельных западноукраинских националистов», — подчеркнул Фрид.

По его мнению, одним из доказательств силы новой украинской идентичности стала всенародная поддержка исполнительницы Джамалы на «Евровидении» 2016 года. Артистка тогда выступила с песней «1944», посвященной депортации крымских татар, и заняла первое место.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега понимает необходимость завершения войны в Донбассе, и выразил уверенность, что переговоры лидеров двух стран будут иметь успех. Однако ранее Путин отмечал, что его беспокоят попытки властей Киева переписать минские соглашения. По мнению президента России, такая стратегия обречена на неудачу.

Киев считает Москву ответственной за конфликт в Донбассе. В 2018 году на Украине приняли закон, официально закрепляющий за Россией статус «страны-агрессора», а правительства самопровозглашенных республик региона объявили «оккупационными администрациями». Позицию Киева разделяют многие страны Запада, в том числе США. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения, но открыто выступает за соблюдение прав русскоязычного населения юго-восточной Украины.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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