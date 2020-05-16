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В США свиней посадили на диету на фоне мясного кризиса

В США свиней посадили на диету на фоне мясного кризисаФото: Jordan Gale / Reuters

В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, фермеры вынуждены убивать здоровых свиней или сажать их на диету, чтобы медленнее росли. Так как многие заводы в стране приостановили свою работу из-за пандемии, мясо стало некуда отправлять.Об этом пишет The New York Times.

Фермеры ищут способы замедлить рост и вес свиней, например, повышая температуру в сарае, чтобы снизить аппетит у животных. Фермер из Южной Дакоты Шейн Одегаард обычно отправляет около 15 тысяч свиней в год на мясокомбинат в Су-Фолс. После закрытия завода 12 апреля они с диетологом разработали новый плана питания для животных, исключающий белки и жиры.

«Многие люди уйдут из сельского хозяйства, в сельской Америке начнутся самоубийства», — сказал Грег Бурбум, свиновод из штата Миннесота, который пытается найти способ не убивать более тысячи своих свиней. С тех пор как в прошлом месяце начали закрываться мясные заводы, на фермах штата было убито около 90 тысяч свиней.

В течение многих лет фермерские группы и государственные учреждения публиковали памятки по гуманной эвтаназии животных, но никогда еще фермеры не убивали столько здоровых особей. Некоторые свиноводы пускают газ в сараи, чтобы избавиться от животных, или расстреливают их.

В прошлом месяце сенатор Чак Грассли попросил целевую группу по коронавирусу в Белом доме предоставить ресурсы для оказания психологической помощи свиноводам, а также выделить деньги, чтобы компенсировать им убытки. Федеральное правительство объявило о планах покупать излишки мяса на 100 миллионов долларов в месяц. Но даже если некоторые мясоперерабатывающие предприятия вновь откроются, их мощностей по переработке может не хватить.

Свиньи — не единственные жертвы кризиса. В апреле птицефабрика Allen Harim Foods направил фермерам письмо с объявлением о планах начать «депопуляцию стада». В прошлом месяце на фермах в Делавэре и Мэриленде погибло около двух миллионов птиц. Из-за проблем с дистрибуцией в продуктовых магазинах и ресторанах возник дефицит мяса. Kroger, крупнейшая сеть супермаркетов в США, ограничивает количество говяжьего фарша и свинины, которое можно купить в магазине.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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