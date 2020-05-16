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В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей

В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
Более 200 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, предположительно связанного с COVID-19, наблюдаются по меньшей мере в 20 штатах США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на собственные подсчеты.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал, что случаи возникновения у детей синдрома воспалительного ответа наблюдаются в 17 штатах. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в свою очередь заявлял, что только в его городе выявлено 100 таких случаев. Перед этим Куомо отмечал, что от синдрома, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.

# В мире
По материалам: ria.ru

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