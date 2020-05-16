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В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения COVID-19

В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения COVID-19
В Таиланде в субботу не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки также не было, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он на брифинге.

Присутствовавшие в зале журналисты и сотрудники аппарата Дома правительства Таиланда встретили слова пресс-секретаря овацией.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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