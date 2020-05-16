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Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети

Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети

На этой неделе в сети бурно обсуждали новые фотографии дизайнера Веры Вонг. И хотя собственными снимками в инстаграме она делится не реже, чем своими знаменитыми свадебными платьями, обновления в блоге вызвали настоящий фурор. Вонг опубликовала фотографии в кроп-топе и коротких шортах, так что подписчики смогли оценить подтянутую фигуру и гладкую кожу 70-летней Веры. Впрочем, в потоке восторгов и комплиментов в комментариях были, конечно, и те, кто прямо пожурил дизайнера за столь неприкрытое использование фотошопа и фильтров. Как бы там ни было, а Вонг все равно является не только звездой мира моды, но и настоящим примером для тех, кто хочет сохранить стройную фигуру и в возрасте. Сегодня предлагаем вам больше узнать об этой вдохновляющей женщине.


Вера Вонг

Все закладывается в детстве — характер, привычки и, по мнению многих, шансы на здоровое и подтянутое тело до самой старости. Чем раньше ребенок начнет заниматься спортом, тем лучше. Если секрет и правда в этом, то Вера Вонг вполне подтверждает теорию. Ведь она могла бы блистать не на неделях моды, а на Олимпиадах.


С шести лет дочь эмигрантов из Китая (родители Веры переехали в Америку в середине 40-х годов, сама она родилась уже в Нью-Йорке 27 июня 1949 года) серьезно занималась фигурным катанием. Впрочем, спортивные достижения закончились лишь съемкой для Sports Illustrated в 1968 году — Вера стала героиней рубрики Faces in the Crowd, где рассказывали о молодых спортсменах.


Вера Вонг с матерью Флоренс

В том же году Вонг вместе со своим партнером Джеймсом Стюартом принимала участие в чемпионате США, целью пары было попадание на Олимпиаду, но в сборную их не взяли. Через год Вера и Джеймс заняли пятое место в чемпионате США — для Веры такой результат оказался, видимо, неудовлетворительным. Она решает оставить спорт, но и до собственного ателье ей было еще далеко.


 


Началось все со светского общества. Будучи дочерью вполне обеспеченных и представительных родителей (отец Веры владел медицинской компанией, а мать работала переводчицей в ООН), Вонг получила престижное образование.

Она окончила школу для девочек в Манхэттене, выпускницами которой в разное время также были Ли Радзивилл, Иванка Трамп, младшая дочь Дэвида Рокфеллера Эйлин, дочь руководителя Pan Am и будущая королева Иордании Нур аль-Хусейн и многие-многие известные журналистки, писательницы и бизнес-леди. Затем Вера уехала в Париж, где успела поучиться в Сорбонне, а также закрутить роман с французским фигуристом Патриком Пера.  


В 1968 году, на следующий год после окончания школы, Вера была представлена высшему свету Нью-Йорка — она стала участницей знаменитого Бала дебютанток в отеле Waldorf Astoria, который в 1954 году придумала Беатри Динсмор Джойс.

Бал считался международным, туда приезжали девушки со всего света, и Вонг в тот год представляла Китай, хотя сама она там еще ни разу не была. К самому мероприятию Вера, похоже, относилась без особых иллюзий. В сети можно найти ее цитату, что "вся суть дебютантки заключается в том, чтобы представить девушку, которая доступна для свиданий".


В 1971 году Вонг получила степень в области истории искусства в колледже Сары Лоуренс и начала работать ассистентом в Vogue. С миром моды она до этого уже соприкасалась — еще будучи школьницей, она часто ездила в Париж вместе с матерью, чтобы посещать модные показы.


В редакции Веру ждал весьма стремительный карьерный рост. Уже в 1972 году она стала редактором моды — самым молодым (ей 23 года) в истории издания на тот момент, а через год ее назначили уже и старшим редактором. После работы у Веры оставалось время и на веселье — она была завсегдатаем знаменитого клуба Studio 54.  


За это время она познакомилась со многими дизайнерами, ей доставляло невероятное удовольствие узнавать от них все детали: как наладить производство, как успевать за расписаниями, как вести бизнес. В какой-то момент Вонг становится европейским редактором и снова переезжает в Париж — тут ее задачей оказывается быть скорее лицом издания, чем самой создавать креативные идеи, и Вонг это совершенно не устраивает.


Я не тот человек, который наслаждается походами на пресс-завтраки, коктейли и открытия бутиков. Я чувствовала себя не на своем месте. Не то чтобы мне не нравилось обедать с Джанни Версаче, но мне самой хотелось создавать что-то,

— вспоминала Вера тот период.

Проработав в Vogue почти 17 лет, Вонг покидает журнал и обсуждает с отцом возможность открыть собственный модный магазин, но тот не поддерживает идеи и не выражает особой заинтересованности в проекте. В 1987 году Вера начинает работать на Ralph Lauren — до создания собственного бренда остается всего три года.


И, когда речь идет о марке свадебных нарядов, можно предположить, что история создания будет связана с личной жизнью дизайнера. Как и Соня Рикель, однажды придумавшая концепцию своего бренда после того, как не смогла найти для себя удобного и красивого трикотажа, когда была беременной, так и Вера оттолкнулась от собственных потребностей.


Артур Беккер и Вера Вонг

Впрочем, началась эта история и того раньше, ведь впервые своего будущего мужа Артура Беккера, свадьба с которым и вдохновит Вонг, она встретила еще в 1980 году. Артур был ровесником Веры и в то время работал на ее отца биржевым маклером в Bear Stearns & Co. Inc. Затем он станет инвестором в сфере недвижимости. 


Пара познакомилась, вполне по великосветскому сценарию, во время теннисного матча в Форрест Хиллс. Но, похоже, единственное, что "пробегало" в тот день между ними, — это желтые мячики и никаких искр. Серьезно встречаться Вера и Артур начали лишь в 1987 году — до этого у обоих просто не было времени на отношения, оба были слишком заняты своей карьерой. В том же году они сразу и обручились — предложение Артур сделал во время отдыха на Гавайях.


Я была девушкой, про которую все думали, что она никогда не выйдет замуж. Я собиралась стать монахиней, преданной моде, до конца своей жизни. Есть в индустрии женщины, которые живут, питаются и дышат модой. Но Ральф (Лорен) сказал: "Найди себе мужа и создай семью". Анна (Винтур) сказала: "Тебе нужна семья. Ты была одинокой три десятилетия". Поэтому я вышла замуж за Артура. Бывают дни, когда я не рада этому, но бывают дни, когда я восхищена — я имею в виду, что он всегда понимал и принимал мою природу,

— говорила Вера в 2006 году.


Вера Вонг и Анна Винтур

Подготовка к свадьбе — дело нервное и беспокойное для любой невесты, но Вера просто негодовала — ни одного идеального (а ведь только такое и нужно!) свадебного платья найти она так и не смогла. Пришлось брать все в свои руки — наряд себе Вонг придумала сама. Выйдя замуж за Беккера, Вонг, которой на тот момент было 39 лет, оставила работу в Ralph Lauren, но не для того, чтобы вовсю трудиться в собственном ателье.


Для начала Веру ждали бесконечные поездки в больницу, анализы и неутешительный диагноз — забеременеть ей не удастся. Вонг тяжело психологически переживала этот период и даже думать забыла про свою мечту. Напомнил о ней тот, кто пару лет назад сам зарубил эту мечту на корню, — ее отец.

На этот раз он был готов поддержать свою дочь на старте, и именно он настаивал на том, что Вера должна заняться именно свадебным сегментом.


Поразмыслив некоторое время, Вонг согласилась, что это направление является наиболее перспективным. Как трудно было ей найти подходящее платье — свадебная мода для женщин застыла в своем развитии и не предлагает невестам никаких индивидуальных решений: каждую ждет нечто, напоминающее кремовый торт.    


Модели в платьях Vera Wang

В 1990 году Вера открыла свой собственный бизнес Vera Wang Bridal House LTD. Несмотря на все опасения (Вонг вспоминала, как переживала, когда подписывала договор об аренде помещения на Мэдисон-авеню, боясь, что бизнес не пойдет, и ей нечем будет платить), дела пошли в гору.


Платья от Веры Вонг стали мечтой невест по всему миру, настоящим символом свадебной моды. Клятвы в них приносили многие знаменитости, в том числе Челси Клинтон, Иванка Трамп, Ким Кардашьян, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм и многие другие.


Виктория Бекхэм
Мэрайя Кэри
Ким Кардашьян
Аврил Лавин
Иванка Трамп
Челси Клинтон
Дженнифер Лопес


Хейли Болдуин
Тина Кунаки

Вскоре после профессионального успеха Вера смогла ощутить и радость материнства — в 1991 году они усыновили годовалую девочку по имени Сесиль, а через пару лет в их семье появилась еще одна приемная дочь Джозефин.


Вера Вонг с дочерьми

Вера вспомнила и свою связь с фигурным катанием — правда, вряд ли можно сказать, что она когда-то забывала про этот вид спорта, ведь, завязав с профессиональной карьерой, она продолжала тренировать для души и всегда оставалась большой поклонницей физической активности и в 80-х даже планировала заняться дизайном именно спортивной одежды.


 


 


 

Отчасти эти планы сбылись — Вонг разработала наряды для нескольких поколений американских фигуристов. На Олимпийских играх в костюмах от Веры Вонг выступали Нэнси Керриган, Мишель Кван, Эван Лайсачек и Натан Чен.



Мишель Кван
Натан Чен
Эван Лайсачек

Одевала дизайнер и первых леди — она создала наряды для Хиллари Клинтон в 1998 году и для Мишель Обамы в 2011 году.


Мишель Обама

Но главное — Вере Вонг удалось стать не только успешным дизайнером, но и настоящим феноменом современной поп-культуры. Если на небе только и разговоров, что о море, то в популярных и модных фильмах и сериалах разговоры были, конечно, о платьях от Vera Wang.  


Вожделенные платья появлялись и в "Сексе в большом городе", и в "Войне невест", и в "Сплетнице", где Вера Вонг была одним из любимых дизайнером Блэр Уолдорф.


Кадр из "Секса в большом городе"
Кадр из "Сплетницы"
Кадр из "Войны невест"

Сегодня бренд дизайнера едва ли нуждается в рекламе, а ее успех не требует доказательств. Все ясно и так. В 2013 году она получила награду CFDA за особые достижения в сфере моды, в 2018 году Forbes поставил ее на 34-е место в рейтинге женщин, которые сделали себя сами: ее состояние оценили в 630 миллионов долларов.


Бизнес Вонг уже давно не ограничивается одними свадебными платьями — она выпускает парфюм, аксессуары, обувь, предметы для дома, вечерние платья, которые охотно носят звезды, и более бюджетную прет-а-порте линию Simply Vera, которую она запустила в 2006 году совместно с сетью универмагов Kohl's.



Единственное, чего я совсем не умею, так это сидеть без дела,

— отметила как-то про себя Вонг.

В ее инстаграме снимки эскизов и примерок чередуются со спортивными тренировками, семейными обедами с дочерьми и фотографиями с красных ковровых дорожек.







Вера Вонг с дочерьми Сесиль и Джозефин


Не хватает лишь подробностей о личной жизни — в 2012 году со своим мужем Артуром Вера рассталась. Бывшие супруги разошлись по взаимному согласию и сохранили прекрасные отношения.


Вера Вонг и Артур Беккер

Сразу после этого Вере приписали роман с фигуристом Эваном Лайсачеком (тем самым, которому она создавала костюмы для выступлений), который младше дизайнера на 36 лет. Но если роман и был, ничем серьезным он не увенчался.


Вера Вонг и Эван Лайсачек


Впрочем, секрет молодости Веры интересует ее подписчиков, кажется, куда больше подробностей о ее влюбленностях. После публикации снимков в кроп-топе вопрос об этом стал самым популярным в комментариях. Вонг любезно ответила подписчикам:

Работа, сон, коктейли с водкой, поменьше солнца,

— написала дизайнер.


Ну что же, остается только мечтать, чтобы и мы в 70 лет могли позволить себе такое расписание!

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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