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Владимир Путин оценил роль фундаментальной науки в России

Владимир Путин оценил роль фундаментальной науки в России

Благодаря фундаментальной науке и инженерным кадрам в России появились высокотехнологичные виды оружия, которых нет ни у одной страны мира, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», — сказал российский лидер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Путина, это было бы абсолютно невозможно, «но мы это сделали».

Ранее глава государства поручил кабмину разработать дополнительные меры господдержки для популяризации науки, в том числе предусмотрев создание просветительской анимационной и кинопродукции для детей и молодежи.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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