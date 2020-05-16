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Военная полиция защитит граждан Сербии от нелегальных мигрантов

Военная полиция защитит граждан Сербии от нелегальных мигрантов

Подразделения сербской военной полиции возьмут под охрану три пункта содержания мигрантов в городе Шид, будут контролировать обстановку в городе и обеспечат защиту граждан. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, пишет «Политика».

Александр Вучич подчеркнул, что принял решение в соответствии с компетентной оценкой органов безопасности, а также в связи требованиями и инициативой граждан, проживающих на территории муниципалитета.

«Военная полиция, которая в широком понимании попадает под корпус специальных единиц, займет три пункта — Адашевци, Принциповац и Шид, возьмет их под полный контроль и обеспечит безопасность и спокойствие граждан», — заявил президент Сербии в телеэфире ТВ Прва.

Он добавил, что в городе и его окрестностях не совершаются уголовные преступления, но случаются кражи и незаконные проникновения на частную собственность, и люди ощущают бес.

«Мы не можем полностью запретить мигрантам перемещаться. А в тех условиях, когда у них нет денег, они проникают в дома, на участки, в сараи… Мы должны предотвратить это и защитить граждан», — заявил Вучич.

Кирилл Борщев

# Политика
По материалам: eadaily.com

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