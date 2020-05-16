Восточная Европа оказалась отброшена во времена коммунизма
Страны Восточной Европы оказались отброшены во времена коммунизма, там ожидается самый большой экономический спад со времен падения железного занавеса. Об этом пишет Bloomberg.
Экономический рост по сравнению с показателями конца 2019 года снизился вдвое в Венгрии и резко замедлился в Румынии (хотя там по-прежнему сохраняется на уровне 2,4 процента год к году). Аналогичные проблемы испытывают Чехия, Словакия и Польша. «Апрельские данные будут ужасными, май может дать нам надежду, и я думаю, что в июне показатели начнут улучшаться, мы быстро вернемся на путь предыдущего роста», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Экспорт в другие страны еврозоны резко сократился, что свидетельствует о проблемах восточноевропейских производителей. По словам члена правления Клауса-Дитера Шурманна, объем производства в Skoda Auto, крупнейшей чешской автомобильной компании, упал более чем на 100 тысяч автомобилей за месяц. Общие поставки сократились за три месяца примерно на четверть по сравнению с годом ранее. Однако генеральный директор конкурента Skoda Dacia Renault Romania Кристоф Дриди отмечает, что уже наблюдается восстановление заказов в Германии, Франции и Великобритании.
По словам Беаты Яворчик, главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), страны Восточной Европы среагировали на угрозу вируса быстрее, чем, например, Франция и Испания. Это привело к значительно меньшему числу смертей от вируса.
Агентство сравнивает нынешнюю ситуацию с падением коммунистических режимов в странах Восточной Европы в конце 1980-х — начале 1990-х годов: тогда снижение ВВП измерялось десятками процентов. В странах Прибалтики оно достигало 40 процентов.
Из-за пандемии коронавируса Западная Европа столкнулась с оттоком мигрантов, работники начали массово возвращаться в родные страны. Правительства хотят удержать тех, кто вернулся, предлагая льготные условия кредитования на открытие бизнеса.