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Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию

Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию
Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов предписал уйти на самоизоляцию врио главы региона Ростиславу Гольдштейну, мэру Биробиджана Александру Головатому и другим участникам регионального оперативного штаба, так как у одного из членов штаба нашли COVID-19, сообщает оперативный штаб.

COVID-19 выявлен 13 мая у одного из членов оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЕАО.

# Политика
По материалам: ria.ru

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