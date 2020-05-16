Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию
Сегодня, 03:14 Лидия Мартынова
Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов предписал уйти на самоизоляцию врио главы региона Ростиславу Гольдштейну, мэру Биробиджана Александру Головатому и другим участникам регионального оперативного штаба, так как у одного из членов штаба нашли COVID-19, сообщает оперативный штаб.
COVID-19 выявлен 13 мая у одного из членов оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЕАО.
По материалам: ria.ru