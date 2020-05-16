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Wanted: линия средств с лактоферрином от Sesderma

Wanted: линия средств с лактоферрином от Sesderma

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — средства с лактоферрином (белком, полученным из коровьего молока) от Sesderma. В линию вошли спрей-мисты для защиты слизистых (глаз, носа и рта), ополаскиватель для полости рта, зубные пасты и средство для гигиены рук без воды. Именно те средства с антибактериальным эффектом, которые так необходимы в условиях пандемии.

Иммунная система — это наша внутренняя армия. Накормленная и обученная, она защищает от вторжения, но малейший сбой в организме ослабляет ее. Внешние негативные факторы, вредные привычки, стресс, перепады температуры являются основными причинами такого дисбаланса. Конечно, помогает прием старых добрых витаминов, но для усиления эффекта порой приходится прибегать к самым передовым средствам.

В этой ситуации доктор Габриэль Серрано Санмигель, дерматолог и основатель испанской марки Sesderma, рекомендует положиться на инкапсулированный лактоферрин.


Это гликопротеин, присутствующий в молоке, слюне, слезах, бронхиальном секрете и во всех этих жидкостях организма, он выполняет функцию защиты организма от различных патогенов, включая бактерии, вирусы и грибки.

На протяжении многих лет доктор Габриэль Серрано Санмигель активно исследовал влияние этого компонента на организм человека для улучшения его защитных функций и помощи в лечении дерматологических патологий.


Спрей с лактоферрином

Во время вспышки коронавирусной инфекции в Испании доктор провел серию клинических испытаний лактоферрина совместно с госпиталями Валенсии и Мадрида.


Мист с лактоферрином

На основании результатов исследований Серрано выпустил линию продуктов с лактоферрином — многофункциональным белком, содержащимся в грудном молоке млекопитающих, который отвечает за крепкий иммунитет новорожденного. Гамма обладает антибактериальным и антиоксидантным эффектом.

В линию вошли спрей-мисты для защиты слизистых (глаз, носа и рта), ополаскиватель для полости рта, зубные пасты и средство для гигиены рук без воды.


Санитайзер с лактоферрином

Спрей-мисты увлажняют и укрепляют липидный барьер глаз, ополаскиватель с фтором, ксилитом и аргинином борется с зубным налетом и удаляет вредные микроорганизмы, зубные пасты отбеливают зубы и укрепляет десны, а санитайзер помогает предотвратить распространение бактерий.


Для укрепления организма в период активности вируса доктор Серрано советует соблюдать все утвержденные правила гигиены и защиты, а также пить больше зеленого чая, богатого эпигаллокатехином, и несколько стаканов живых молочных продуктов в день, богатых лактоферрином.

И, конечно, никто не отменял общие рекомендации: защищать дыхательные пути, избегать общественных мест и контактов с окружающими, внимательно относиться к гигиене полости рта, чтобы не допустить прямого контакта с веществами, попадающими извне.


Гель для рук с лактоферрином

Стоимость средств: от 1790 руб.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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