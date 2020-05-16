Wanted: линия средств с лактоферрином от Sesderma
В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — средства с лактоферрином (белком, полученным из коровьего молока) от Sesderma. В линию вошли спрей-мисты для защиты слизистых (глаз, носа и рта), ополаскиватель для полости рта, зубные пасты и средство для гигиены рук без воды. Именно те средства с антибактериальным эффектом, которые так необходимы в условиях пандемии.
Иммунная система — это наша внутренняя армия. Накормленная и обученная, она защищает от вторжения, но малейший сбой в организме ослабляет ее. Внешние негативные факторы, вредные привычки, стресс, перепады температуры являются основными причинами такого дисбаланса. Конечно, помогает прием старых добрых витаминов, но для усиления эффекта порой приходится прибегать к самым передовым средствам.
В этой ситуации доктор Габриэль Серрано Санмигель, дерматолог и основатель испанской марки Sesderma, рекомендует положиться на инкапсулированный лактоферрин.
Это гликопротеин, присутствующий в молоке, слюне, слезах, бронхиальном секрете и во всех этих жидкостях организма, он выполняет функцию защиты организма от различных патогенов, включая бактерии, вирусы и грибки.
На протяжении многих лет доктор Габриэль Серрано Санмигель активно исследовал влияние этого компонента на организм человека для улучшения его защитных функций и помощи в лечении дерматологических патологий.
Во время вспышки коронавирусной инфекции в Испании доктор провел серию клинических испытаний лактоферрина совместно с госпиталями Валенсии и Мадрида.
На основании результатов исследований Серрано выпустил линию продуктов с лактоферрином — многофункциональным белком, содержащимся в грудном молоке млекопитающих, который отвечает за крепкий иммунитет новорожденного. Гамма обладает антибактериальным и антиоксидантным эффектом.
В линию вошли спрей-мисты для защиты слизистых (глаз, носа и рта), ополаскиватель для полости рта, зубные пасты и средство для гигиены рук без воды.
Спрей-мисты увлажняют и укрепляют липидный барьер глаз, ополаскиватель с фтором, ксилитом и аргинином борется с зубным налетом и удаляет вредные микроорганизмы, зубные пасты отбеливают зубы и укрепляет десны, а санитайзер помогает предотвратить распространение бактерий.
Для укрепления организма в период активности вируса доктор Серрано советует соблюдать все утвержденные правила гигиены и защиты, а также пить больше зеленого чая, богатого эпигаллокатехином, и несколько стаканов живых молочных продуктов в день, богатых лактоферрином.
И, конечно, никто не отменял общие рекомендации: защищать дыхательные пути, избегать общественных мест и контактов с окружающими, внимательно относиться к гигиене полости рта, чтобы не допустить прямого контакта с веществами, попадающими извне.
Стоимость средств: от 1790 руб.