Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Зеленский продлил блокировку российских сайтов и социальных сетей на Украине

Зеленский продлил блокировку российских сайтов и социальных сетей на Украине

Зеленский продлил блокировку российских сайтов и социальных сетей на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов на Украине ещё на три года.
Соответствующий указ, подписанный украинским лидером был обнародован 14 мая.

Указ вводит в действие решение СНБО „О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры“ от 14. 05. 2020 года.

Санкционный список СНБО Украины в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц РФ был подписан 05. 05. 2017 года Петром Порошенко. Тогда под запрет также попали ресурсы Mail.ru и соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В прошлом месяце СБУ внесла предложение продлить ограничения для российских социальных сетей.

По данным украинского ведомства, около семидесяти процентов дестабилизирующих материалов о Незалежной продвигаются из информационного пространства РФ, пишет ИНО tv.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика
Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из
Стартовал первый в России онлайн-фестиваль VK Fest
Стартовал первый в России онлайн-фестиваль VK Fest
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Стала известна причина разрушения картины Мунка «Крик»
Стала известна причина разрушения картины Мунка «Крик»
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу в России
Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Еще по теме

Зеленский своим указом продлил запрет российских соцсетей на Украине
Удар по распространителям российских фейков: Зеленский продлил запрет на некоторые соцсети РФ
Украина расширила санкции против России
Порошенко одобрил расширение санкций против России