Зеленский продлил блокировку российских сайтов и социальных сетей на Украине

Вадим Карасев

Украинский президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов на Украине ещё на три года.

Соответствующий указ, подписанный украинским лидером был обнародован 14 мая.

Указ вводит в действие решение СНБО „О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры“ от 14. 05. 2020 года.

Санкционный список СНБО Украины в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц РФ был подписан 05. 05. 2017 года Петром Порошенко. Тогда под запрет также попали ресурсы Mail.ru и соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В прошлом месяце СБУ внесла предложение продлить ограничения для российских социальных сетей.

По данным украинского ведомства, около семидесяти процентов дестабилизирующих материалов о Незалежной продвигаются из информационного пространства РФ, пишет ИНО tv.