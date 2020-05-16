Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов оказалось больше, чем хотели сократить

Вадим Карасев

Руководство завода Volkswagen в Калужской области объявило о сокращении штата с выплатой 6 окладов. Возможностью заинтересовалось большее число работников, чем планировалось сократить.

Заявления об увольнении принимались до 17 часов 15 мая. Согласно сообщению профсоюза сотрудников предприятия АСМ, многие откликнулись на предложение.

"Достаточно много работников согласились уйти за шесть окладов. В одном из подразделений количество работников, подавших заявления о расторжении трудовых договоров за 6 окладов, больше, чем планировали сократить", — говорится в сообщении АСМ.

В связи с ажиотажем создана специальная комиссия, которая рассмотрит заявления об уходе и выберет тех, кому разрешат уйти. Прием заявлений продолжится на следующей неделе, но в качестве компенсации предложат уже 5 окладов.

Решение о сокращении персонала принято из-за падения спроса на фоне эпидемии коронавируса. В конце марта российские заводы Volkswagen в Калужской и Нижегородской областях приостанавливали работу из-за нехватки комплектующих, поставки которых нарушила пандемия. В конце апреля калужский завод возобновил работу.

