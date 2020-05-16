Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов оказалось больше, чем хотели сократить

Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов оказалось больше, чем хотели сократить

Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов оказалось больше, чем хотели сократить

Руководство завода Volkswagen в Калужской области объявило о сокращении штата с выплатой 6 окладов. Возможностью заинтересовалось большее число работников, чем планировалось сократить.

Заявления об увольнении принимались до 17 часов 15 мая. Согласно сообщению профсоюза сотрудников предприятия АСМ, многие откликнулись на предложение.

"Достаточно много работников согласились уйти за шесть окладов. В одном из подразделений количество работников, подавших заявления о расторжении трудовых договоров за 6 окладов, больше, чем планировали сократить", — говорится в сообщении АСМ.

В связи с ажиотажем создана специальная комиссия, которая рассмотрит заявления об уходе и выберет тех, кому разрешат уйти. Прием заявлений продолжится на следующей неделе, но в качестве компенсации предложат уже 5 окладов.

Решение о сокращении персонала принято из-за падения спроса на фоне эпидемии коронавируса. В конце марта российские заводы Volkswagen в Калужской и Нижегородской областях приостанавливали работу из-за нехватки комплектующих, поставки которых нарушила пандемия. В конце апреля калужский завод возобновил работу.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Очень нужен. Саакашвили объяснил Европе свою работу на Украине
Очень нужен. Саакашвили объяснил Европе свою работу на Украине
Италия откроет границы для граждан ЕС
Италия откроет границы для граждан ЕС
В Подмосковье Росгвардия выявляет нарушителей карантина с помощью аэростата
В Подмосковье Росгвардия выявляет нарушителей карантина с помощью
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
Наташа Королева о болезни Заворотнюк: «Говорят, что новости хорошие, Настя идет на поправку»
Наташа Королева о болезни Заворотнюк: «Говорят, что новости хорошие,
Россия обладает уникальным оружием, которого нет ни у кого в мире — Путин
Россия обладает уникальным оружием, которого нет ни у кого в мире —
"Мы долго смеялись". ОАЭ поспорили с Катаром о "гибели" главы МИД
"Мы долго смеялись". ОАЭ поспорили с Катаром о "гибели" главы МИД
По детям бьют намеренно. В ВСУ признались, как выбирают цели в Донбассе
По детям бьют намеренно. В ВСУ признались, как выбирают цели в
Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов оказалось больше, чем хотели сократить
Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов
Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках
Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины
Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины

Топ на сегодня

На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США

Еще по теме

СМИ анонсировали увольнение половины оставшихся сотрудников ВЭБа
Депутаты петербургского ЗакСа решили заморозить зарплату Полтавченко
В Украине прокурорам резко увеличили зарплату
В России повысят зарплаты дипломатам и чиновникам