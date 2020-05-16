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Жену Прилучного задержали за нарушение самоизоляции

Жену Прилучного задержали за нарушение самоизоляцииАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Полиция Москвы задержала актрису Агату Муцениеце, супругу актера Павла Прилучного, за нарушении режима самоизоляции. Об этом она сообщила в Insragram-сторис.

«Вы не поверите меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать…» — написала Муцениеце.

По словам актрисы, конфликт был исчерпан. Полицейские отпустили ее, поскольку «у них не было оснований».

В конце февраля стало известно, что супруги, у которых двое общих детей, решили развестись. 10 апреля Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа. Позднее Прилучный опроверг эти обвинения и попросил не задавать ему вопросы про случившийся в семье скандал.

Режим самоизоляции в Москве продлится до 31 мая, до этой же даты автоматически продлится действие рабочих пропусков. С 12 мая к работе смогут приступить предприятия промышленности и строительства. На рабочие места вернутся те, чье присутствие необходимо по технологическим причинам, кроме беременных и граждан с хроническими заболеваниями либо с температурой и признаками ОРВИ.

За последние сутки в России выявлено 9,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 83 регионах. Большая часть из них — в Москве (3505), Московской области (937) и Санкт-Петербурге (525). За минувшие сутки зарегистрировано 119 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, при этом 4940 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования в России с начала эпидемии превысило 272 тысячи.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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