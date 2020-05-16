Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева

Анастасия Иванова

Правящая партия в СССР помешала перестройке и демократизации советского президента Михаила Горбачева, заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, 15 мая 1987 года трудовой коллектив издательства "МИР" выдвинул его кандидатом в депутаты Дзержинского района Москвы, таким образом он стал первым в истории СССР самовыдвиженцем, прошедшим на выборах.

"Это был самый счастливый день в моей жизни. Я пришел вечером домой с чувством, что победил. Так началась моя политическая карьера", — написал Жириновский.

КПСС.