Адвокат Агаты Муцениеце об инциденте с полицией: «Она оказалась не в нужном месте»

Влада Некрасова

Вчера актриса была задержана в центре Москвы. Во время пробежки Агата увидела, как в парке вырубают деревья, поэтому решила обратить внимание общественности на эту проблему, а позже вступила в спор с сотрудниками полиции.

«Вы не поверите, меня задержали. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать», — заявила Муцениеце. Позже звезду сериала «Закрытая школа» отпустили, но еще раз объяснили: без спецпропуска находиться на улицах столицы теперь запрещено.

Ситуацию прокомментировала адвокат Агаты — Жанна Михална — она заявила, что к сотрудникам ОВД у них нет никаких вопросов.

«Она оказалась не в нужном месте, не в нужное время, но главное, что я оказалась в нужном месте и в нужное время. А полиция просто делает свою работу», — сказала юрист.

По ее словам, в последнее время про актрису пишут множество неправдоподобной информации, но они не считают нужным обращать на это внимание. «Узнаем много нового и продолжаем делать то, что считаем нужным», — заявила Жанна. Кроме того, она подчеркнула, что Муцениеце намерена побороться за аллею, которую хотят вырубить в Москве, но «шансов мало».

Напомним, что сейчас Агата находится в стадии развода с Павлом Прилучным. Актрисе надоело мириться с загулами звездного супруга и его поведением. В пятницу стало известно, что она подала документы о расторжении брака с Павлом Прилучным — данная информация появилась на сайте Головинского районного суда.

Муцениеце в прямом эфире с Анной Банщиковой подтвердила эту информацию и добавила, что переживает не лучший этап в жизни.

«Я развожусь! Ничего там такого у нас нет кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские», — призналась он.

Отметим, поклонники до последнего надеялись, что пара сможет прийти к компромиссу, ведь они уже несколько раз серьезно ругались, но затем находили в себе силы помириться. Даже после заявления об избиении, 31-летняя Агата жалела о расставании с мужем и посвящала ему стихи, но сейчас даже не хочет говорить о нем. «Все вопросы касаемо человека на букву «П» — уже не ко мне», — отрезала она.

Фото: Legion-Media, Instagram