Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня

Анастасия Иванова

Руководство Таллинского аэропорта не верит, что улететь из столицы Эстонии в Киев и Москву можно будет раньше конца июня, пишет err.ee.

«Министры Евросоюза недавно заявили, что внешние границы ЕС можно будет открыть с 15 июня. Поэтому мы думаем, что с полетами как в Киев, так и в Москву придется еще немножко подождать. Но, возможно, что в конце июня эти линии уже откроются», — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Ранее венгерский перевозчик Wizz Air собирался возобновить работу линии Киев-Таллин с 13 мая, позднее начало полетов перенесли на конец мая.

Линию Москва-Таллин обслуживала российская авиакомпания «Аэрофлот».

Сохранение ограничений на поездки в страны Шенгенской зоны для жителей неевропейских государств снизит риски распространения коронавируса на территории Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, рекомендовавшей странам-участницам ЕС продлить временный запрет на въезд «на несущественные поездки» до 15 июня, пишет rbc.ru.

«В то время как ряд государств ЕС и некоторые ассоциированные с Шенгеном страны начали смягчать меры по борьбе с пандемией, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире. Сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в ЕС», — указано в документе.

В Еврокомиссии отметили, что принятая ранее «дорожная карта» предполагает поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри ЕС, после чего на втором этапе можно будет приступить к смягчению мер уже на внешних границах союза.