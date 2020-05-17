Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня
Руководство Таллинского аэропорта не верит, что улететь из столицы Эстонии в Киев и Москву можно будет раньше конца июня, пишет err.ee.
Ранее венгерский перевозчик Wizz Air собирался возобновить работу линии Киев-Таллин с 13 мая, позднее начало полетов перенесли на конец мая.
Линию Москва-Таллин обслуживала российская авиакомпания «Аэрофлот».
Сохранение ограничений на поездки в страны Шенгенской зоны для жителей неевропейских государств снизит риски распространения коронавируса на территории Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, рекомендовавшей странам-участницам ЕС продлить временный запрет на въезд «на несущественные поездки» до 15 июня, пишет rbc.ru.
В Еврокомиссии отметили, что принятая ранее «дорожная карта» предполагает поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри ЕС, после чего на втором этапе можно будет приступить к смягчению мер уже на внешних границах союза.