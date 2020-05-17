Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня

Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня

Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня

Руководство Таллинского аэропорта не верит, что улететь из столицы Эстонии в Киев и Москву можно будет раньше конца июня, пишет err.ee.

«Министры Евросоюза недавно заявили, что внешние границы ЕС можно будет открыть с 15 июня. Поэтому мы думаем, что с полетами как в Киев, так и в Москву придется еще немножко подождать. Но, возможно, что в конце июня эти линии уже откроются», — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Ранее венгерский перевозчик Wizz Air собирался возобновить работу линии Киев-Таллин с 13 мая, позднее начало полетов перенесли на конец мая.

Линию Москва-Таллин обслуживала российская авиакомпания «Аэрофлот».

Сохранение ограничений на поездки в страны Шенгенской зоны для жителей неевропейских государств снизит риски распространения коронавируса на территории Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, рекомендовавшей странам-участницам ЕС продлить временный запрет на въезд «на несущественные поездки» до 15 июня, пишет rbc.ru.

«В то время как ряд государств ЕС и некоторые ассоциированные с Шенгеном страны начали смягчать меры по борьбе с пандемией, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире. Сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в ЕС», — указано в документе.

В Еврокомиссии отметили, что принятая ранее «дорожная карта» предполагает поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри ЕС, после чего на втором этапе можно будет приступить к смягчению мер уже на внешних границах союза.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В список богатейших жителей Британии вошли трое россиян
В список богатейших жителей Британии вошли трое россиян
Врач оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмелья
Врач оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмелья
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце
Губернаторов обязали согласовывать с оперштабом приостановку предприятий
Губернаторов обязали согласовывать с оперштабом приостановку
В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом
В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом
Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19
Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19
Мода после пандемии: привыкаем к маскам и перчаткам на примере звезд и киногероев
Мода после пандемии: привыкаем к маскам и перчаткам на примере звезд
Адвокат Агаты Муцениеце об инциденте с полицией: «Она оказалась не в нужном месте»
Адвокат Агаты Муцениеце об инциденте с полицией: «Она оказалась не в
От сугроба не отличить. В российской армии придумали лайфхак с техникой
От сугроба не отличить. В российской армии придумали лайфхак с
Экс-сенатор от Удмуртии скончался от заражения коронавирусной инфекцией
Экс-сенатор от Удмуртии скончался от заражения коронавирусной
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Топ на сегодня

В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США —
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки

Еще по теме

Еврокомиссия рекомендует держать границы ЕС закрытыми до 15 июня
В Пулково задержали вылет шести самолетов в Москву
«Аэрофлот» определился с датой начала полетов в Каир
Запрет для таджикской "Сомон Эйр" не касается полетов в Москву и Петербург