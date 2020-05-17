Apple в следующем году выпустит очки дополненной реальности

Влада Некрасова

Инсайдер Джон Проссер, известный по своим «сливам» информации о продуктах Apple, своеобразно поспорил в твиттере с аналитиком Мингом-Чи Куо. По мнению последнего, в Купертино выпустят очки дополненной реальности Apple Glasses не ранее 2022 года. Проссер же утверждает, что новинка выйдет в период с марта по июнь 2021 года.Более того, он заявил, что лично видел прототип и назвал его «чертовски хорошим», а также пообещал продемонстрировать новинку миру в скором времени.Apple Glasses приписывают дисплей с высоким разрешением, а также фирменную прошивку (reality OS). Заявлены разные системы управления — голосовое и жестовое управление, а также сенсоры на дужках.О цене данных пока нет.