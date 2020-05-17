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Apple в следующем году выпустит очки дополненной реальности

Apple в следующем году выпустит очки дополненной реальности
Инсайдер Джон Проссер, известный по своим «сливам» информации о продуктах Apple, своеобразно поспорил в твиттере с аналитиком Мингом-Чи Куо. По мнению последнего, в Купертино выпустят очки дополненной реальности Apple Glasses не ранее 2022 года. Проссер же утверждает, что новинка выйдет в период с марта по июнь 2021 года.

Более того, он заявил, что лично видел прототип и назвал его «чертовски хорошим», а также пообещал продемонстрировать новинку миру в скором времени.
Apple Glasses приписывают дисплей с высоким разрешением, а также фирменную прошивку (reality OS). Заявлены разные системы управления — голосовое и жестовое управление, а также сенсоры на дужках.
О цене данных пока нет.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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