Белоусов раздал новые поручения Минтруду, Минздраву и Минфину

Влада Некрасова

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов дал ряд поручений Минздраву и Минтруду для оказания новых мер поддержки граждан и экономики страны на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщает «Интерфакс», согласно перечню поручений, Минздрав РФ до 18 мая должен представить предложения по оптимизации, в том числе сокращению отчетности медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом и пациентам с подозрением на эту инфекцию, а также проводимых в отношении этих организаций контрольно-надзорными органами проверок.

Минтруду и Минфину поручено «представить в правительство РФ предложения о порядке внесения изменений в законодательство РФ, предусматривающих увеличение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, в том числе студентам».

Минтруд, Минэкономразвития и Минфин должны также до 18 мая представить в правительство комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, и по дополнительной поддержке граждан, находящихся под угрозой увольнения, потерявших работу, в том числе признанных безработными.

Следует отметить, что поручения даны в целях выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.