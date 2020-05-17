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Без масок и дистанции: несмотря на карантин, в Киеве открылись ночные клубы (видео)

Без масок и дистанции: несмотря на карантин, в Киеве открылись ночные клубы (видео)

В Киеве после ослабления карантина начали работать ночные клубы. Журналисты решили посетить один из самых дорогих развлекательных комплексов столицы с видом на Днепр с целью проверить, насколько соблюдаюттся там нормы карантина.

Этот клуб одно из самых любимых мест отдыха украинских звезд, политиков и бизнесменов. Самый дешевый коктейль стоит 250 гривен. Здесь видели экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана и сняли развлечения с девушками бывшего руководителя украинской таможни Максима Нефедова.

В фойе ресторана всех посетителей встречают охранники в масках и перчатках. Температурный скрининг — обязателен. Впрочем, количество людей в клубе, как и во времена до карантина, а расстояние между гостями иногда всего лишь сантиметров пять. Они танцуют, пьют коктейли из стеклянной посуды и делают селфи.

Окна этого помещения в летние месяцы обычно открыты, но в день, когда его посетили журналисты, из-за дождя все было закрыто. Воздух пытаются освежать вентиляторами. Антисептики есть только на входе у охранников и на рецепции. В уборных его нет.

«Внизу при входе антисептик. Общедоступные антисептики на каждом столе стоят, в туалетах есть антисептики. Помещение проветривается, возле сцены двери были открыты, окна были раздвинуты, открытые», — говорит менеджер клуба Александр Григоренко по телефону.

Журналисты также посетили еще один клуб в центре столицы. Там летом на площадке под навесом не протолкнуться, но той ночью было не более двух десятков посетителей. На входе есть антисептик. Маски по желанию, но гости заведения без них.

В одном из старейших и самых популярных караоке клубов столицы также есть летняя терраса, но плохая погода и здесь мешает открыть окна. Людей совсем мало. Официант без маски и перчаток сразу предлагает бесконтактное меню и маски.

Отметим, что несмотря на официальное разрешение, открыться сейчас рискнули не более 10% столичных ночных клубов.

Как писали «ФАКТЫ», 14 мая в рамках ослабления карантина Кабинет министров Украины принял решение, которым разрешается возобновить работу непродовольственных рынков. В то же время театры и кинотеатры в Украине будут открываться после того, как будет снято большинство карантинных ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

15 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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