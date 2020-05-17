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Без поддержки не останутся. Авиакомпании попросили помощи государства

Без поддержки не останутся. Авиакомпании попросили помощи государства
Российские авиаперевозчики подали заявки на получение государственной поддержки, сообщили журналистам в Минтрансе РФ.

Так, заявления уже подали группа "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Смартавиа" и "Азур".

"Группу "Аэрофлот" рассмотрели. По "Авроре", "России" замечаний почти нет. По "Аэрофлоту" не хватает нескольких документов и подписей. Устраняется в рабочем порядке", – приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

По данным главы ведомства Евгения Дитриха, "Аэрофлот", по предварительному расчету, может получить 7,9 миллиарда рублей государственной поддержки из выделенных 23,4 миллиарда рублей на все авиакомпании.


Евгений Дитрих.

В среду, 13 мая, и.о. премьер-министра Андрей Белоусов подписал постановление о предоставлении авиаперевозчикам субсидий на частичную компенсацию расходов.

На основании действующих правил поддержки, из выделенных 23,4 млрд рублей компании пока смогут рассчитывать на получение 16,84 млрд рублей.

Днем в субботу радио Sputnik сообщило, как в Минтрансе оценили возможные затраты, связаные с соблюдением социальной дистанции при авиаперевозках.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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