Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Bloomberg снова изменил заголовок статьи об умерших россиянах с коронавирусом

Bloomberg снова изменил заголовок статьи об умерших россиянах с коронавирусомФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Агентство Bloomberg уже второй раз изменило название статьи о смертности от коронавируса в России.

Изначально материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Позднее заголовок поправили на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских».

Последняя правка в материале Bloomberg указана от 16 мая. Теперь статья называется «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19»

В материале, о котором идет речь, Bloomberg пишет, что Россия по распространению коронавируса уступает лишь США. Также в статье написано, что медицинским экспертам не дает покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?».

«Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо», — пошутила тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Также она заявила о развернутой США против России кампании по дезинформации в контексте коронавируса.

Также в МИД назвали фейком подобные статьи газет Financial Times и The New York Times. Дипломаты обратили внимание на то, что единомыслие «независимых» англоязычных изданий давно не вызывает удивления. При этом их возмутило игнорирование азов профессиональной журналистики, так как в материалах не была дана возможность высказаться представителям России.

За весь период эпидемии в России заболели 272 043 человека. Скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели 63 166 человек. В США заразились 1 464 057 человек, умерли более 88 тысяч.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса
Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Рогозин капитулировал перед "супер-пупер-ракетой" Трампа
Рогозин капитулировал перед "супер-пупер-ракетой" Трампа
В Дагестане умерли более 40 врачей с коронавирусом и пневмонией
В Дагестане умерли более 40 врачей с коронавирусом и пневмонией
Bloomberg снова изменил заголовок статьи об умерших россиянах с коронавирусом
Bloomberg снова изменил заголовок статьи об умерших россиянах с
Лидер сербской оппозиции заработал 619 млн евро за годы работы чиновником
Лидер сербской оппозиции заработал 619 млн евро за годы работы
Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 богатейших жителей Британии
Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 богатейших жителей
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Обама обвинил руководство США в безрассудстве
Обама обвинил руководство США в безрассудстве
Заразившая коронавирусом телеведущая описала болезнь
Заразившая коронавирусом телеведущая описала болезнь
Главная экономика Европы пережила рекордный спад
Главная экономика Европы пережила рекордный спад

Топ на сегодня

На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily

Еще по теме

Захарова ответила на статью Bloomberg про коронавирус в России
Захарова прокомментировала заявление Bloomberg о проблемах со здоровьем у Лаврова
Политолог прокомментировал статью Bloomberg о «сомнениях» Кремля по Венесуэле
Швеция поборется со смертями стариков от коронавируса