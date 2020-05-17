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Больше ста тысяч рублей за лечение и личные консультации пациентов: как работает Антон Криворотов

Больше ста тысяч рублей за лечение и личные консультации пациентов: как работает Антон Криворотов
Главный герой этого сезона шоу «Холостяк» много работает и помогает людям обрести красивую улыбку. К Антону Криворотову надо записываться заранее, примерно за два-три месяца.

Некоторое время назад появлялась информация о том, что у Антона нет тех дипломов и навыков, о которых он говорит. «старХит» попытался выяснить, насколько стоматолог является хорошим профессионалом. Нам удалось найти одного из пациентов Антона, который остался полностью доволен профессионализмом доктора Криворотова. 

«Обратиться к Антону мне посоветовал мой близкий друг и партнер по бизнесу. Он дал мне положительный отзыв и порекомендовал его как лучшего специалиста в своей области. Мне важно качество оказываемых услуг», — говорит мужчина, пожелавший не раскрывать своего имени.

Чтобы попасть на прием к Криворотову, пациенту пришлось ждать около двух месяцев. «На тот момент основной проблемой было нарушение дыхания. Как сказал мне лечащий доктор, это было следствием неправильного прикуса. Он меня и направил к Антону», — отмечает пациент.

Ему пришлось долго наблюдаться у Криворотова. «Антон очень внимательно относится к клиентам, подробно ведет каждого и держит в курсе проводимого лечения. Также он был со мной постоянно на связи за время лечения. Он вовлечен в процесс восстановления пациента. Своим друзьям и знакомым я советую услуги Антона», — добавил человек, обратившийся к врачу. 

Как нам рассказали в клинике, где работает стоматолог, вся стоимость лечения этого пациента составила 3500 долларов. «Были проблемы с височно-челюстным суставом: консультация, выявление причин, дальше процедура по поводу оптимального положения нижней челюсти, потом изготовление съемного или не съемного ортодика. В большинстве случаев приходится восполнять с помощью имплантологического лечения (так и было в этом случае с пациентом)», — сообщили «старХиту».

Антон подтверждает, что старается лично следить за состоянием каждого клиента, который к нему обратился. «На каждом этапе мы непрерывно контролируем пациента. Всегда держу связь: узнаю как самочувствие, были ли боли и прочее. Всегда важно контролировать состояние пациента на всех этапах. У меня на практике не было такого, что после проведения лечения я просто забывал о пациенте», — отметил Криворотов. 

Как стало известно, цены на услуги доктора немного выше тех, которые можно увидеть в других клиниках в Москве. Например, стоимость за установку виниров начинается от 137 тысяч рублей. 

Фото: пресс-служба

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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