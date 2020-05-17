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Британский миллионер, бросивший беременную русскую жену, тайно съехал из дома

Британский миллионер, бросивший беременную русскую жену, тайно съехал из дома
Джонатан Роуленд, один из самых богатых англичан, прожил в браке с Анной около четырех лет. Отношения возлюбленных развивались стремительно — будущей зимой у них должен был родиться третий малыш. Однако это не остановило миллионера от ухода из дома.

В последнее время Анна Роуленд стала настоящей мишенью для британских журналистов. После того, как женщина рассказала о том, что ее внезапно бросил муж, ее жизнь круто изменилась. А ведь еще недавно Аня была в отпуске и не догадывалась, что ее супруг планирует глобальный переезд. 

«Пока я была на заслуженном отдыхе в Доминикане, ничего не подозревая о предстоящей катастрофе, мой замечательный муж собрал все свои вещи и перевез в свою новую резиденцию, о которой он мне никогда не сообщал», — рассказала жена бизнесмена подписчикам. 

К слову, 44-летний Джонатан не ограничился одеждой и вещами первой необходимости. Роуленд захватил с собой и дорогостоящие картины, объясняя это тем, что он освобождает место для их третьего ребенка. Так, бизнесмен в тайне готовился к разводу с супругой.

Поведение мужчины шокировало Анну, которая не ожидала, что муж подставит ее, когда она пребывает в положении. Но избранник женщины ждать не намерен — в ближайшем будущем пару ждет бракоразводный процесс и дележ имущества. «Я — многодетная мать-одиночка. Муж-аристократ бросил на 4-м месяце беременности. Мне сейчас очень тяжело, особенно учитывая факт полного хаоса в мире. Но я справлюсь, и во мне не угасает надежда и вера в лучшее!» — поделилась с поклонниками Анна. 

Многочисленная публика поддержала женщину, которая отметила, что теперь будет публиковать посты о жизни без супруга. «На данный момент мой блог будет обо мне, моих сыновьях и о нашей жизни в Лондоне в новом статусе. Я буду по-прежнему показывать много сторис и отвечать на комментарии и личные сообщения», — уверила неравнодушных жена миллионера.

Напомним, супруги Роуленд познакомились шесть лет назад на деловом мероприятии. Анна уже какое-то время жила в столице Великобритании, куда переехала из Нижнего Новгорода, чтобы работать в сфере финансов. До этого Джонатан был женат и имел двоих детей.

Фото: социальные сети, кадр из конференции TED

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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