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Бывший телохранитель рассказал о капризах Канье Уэста

Бывший телохранитель рассказал о капризах Канье УэстаКим Кардашьян и Канье УэстФото: Associated Press

Бывший телохранитель рэпера Канье Уэста Стив Станулис рассказал о своем опыте работы с артистом. Его слова передает Insider.

По словам Станулиса, Уэст оказался самой капризной и требовательной знаменитостью из всех, с кем ему довелось поработать. Бывший телохранитель поведал, что хип-хоп-исполнитель мог разозлиться на него, если он окажется в кадре, когда Уэста снимали папарацци. Станулис рассказал о «глупых правилах» артиста, требовавшего держаться поодаль, когда они шли по улице.

«Нам не нужно быть лучшими друзьями, но если моя работа — защищать тебя, если что-то случится, то я пострадаю. Если ты ожидаешь от меня того, что я закрою тебя своим телом, то я жду хоть какого-то уважения», — возмутился Станулис.

Он добавил, что за время работы на Уэста узнал о его скупости в отношении чаевых.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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