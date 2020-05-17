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Центробанк Приднестровья спрогнозировал падение экспорта до 30 процентов

Центробанк Приднестровья спрогнозировал падение экспорта до 30 процентов
Заместитель председателя Приднестровского республиканского банка (ПРБ – Центробанк непризнанной республики) Алексей Мельник высказал предположение о возможном падении до 30% объемов экспорта Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"Скорее всего, темпы роста ВВП в 2020 году будут отрицательные и падение будет измеряться двузначными числами. Это относится и к объемам промышленного производства. Что касается экспорта, то мы прогнозируем падение от 19 до 30%", - сказал Мельник в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

В качестве обоснования этих прогнозов, он привел данные опроса среди руководителей предприятий, согласно которым индекс промышленного оптимизма составил почти 27% со знаком "минус". По словам зампреда ПРБ, это один из наихудших показателей за все годы исследований.


"Это говорит о том, что абсолютное большинство участников опроса очень скептически относятся к ситуации. 81% опрошенных ответило, что объем промышленного производства упал. Четыре предприятия полностью остановились", - уточнил Мельник.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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