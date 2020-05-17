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Чехия призналась, что не имеет доказательств по "ввозу яда" из России

Чехия призналась, что не имеет доказательств по "ввозу яда" из России

Спецслужбы Чехии, очевидно, не имеют доказательств того, что гражданин РФ с дипломатическим паспортом провез на территорию республики смертельный яд (рицин) с целью отравления местных политиков. Об этом сообщили глава МВД Чехии Ян Гамачек и первый вице-премьер страны.

По словам Гамачека, без конкретных подтверждений вины россиянина выслать нельзя. Вывод о том, что никаких доказательств нет, глава МВД Чехии сделал, "судя из работы, проделанной полицией и спецслужбами". Слова Гамачека приводит РИА Новости:

В начале мая в посольствах России и Чехии рассматривался вопрос о предоставлении мужчине, приехавшему с дипломатической миссией, охраны в связи с поступавшими ему угрозами.

Ряд чешских СМИ опубликовали якобы подтвержденную информацию о том, что россиянин, имеющий дипломатический паспорт, провез через границу яд с целью отравить трех чешских политиков. Как подчеркнул глава МВД Чехии Ян Гамачек, эти публикации существенно осложнили проведение расследования.

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По материалам: u-f.ru

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