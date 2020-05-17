Чехия призналась, что не имеет доказательств по "ввозу яда" из России

Вадим Карасев

Спецслужбы Чехии, очевидно, не имеют доказательств того, что гражданин РФ с дипломатическим паспортом провез на территорию республики смертельный яд (рицин) с целью отравления местных политиков. Об этом сообщили глава МВД Чехии Ян Гамачек и первый вице-премьер страны.

По словам Гамачека, без конкретных подтверждений вины россиянина выслать нельзя. Вывод о том, что никаких доказательств нет, глава МВД Чехии сделал, "судя из работы, проделанной полицией и спецслужбами". Слова Гамачека приводит РИА Новости:

В начале мая в посольствах России и Чехии рассматривался вопрос о предоставлении мужчине, приехавшему с дипломатической миссией, охраны в связи с поступавшими ему угрозами.

Ряд чешских СМИ опубликовали якобы подтвержденную информацию о том, что россиянин, имеющий дипломатический паспорт, провез через границу яд с целью отравить трех чешских политиков. Как подчеркнул глава МВД Чехии Ян Гамачек, эти публикации существенно осложнили проведение расследования.

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