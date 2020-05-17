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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч человек

Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч человек
Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 6 тысяч, за сутки в стране выявлено еще 307 случаев инфицирования, сообщил в воскресенье оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению ЧП.

"Зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (темп прироста составил - 5,2%)… Всего в стране подтверждено 6157 случаев", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Наиболее высокий прирост выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксирован в Шымкенте (на юге страны), там выявлено 77 заболевших (прирост на 28,6%).


ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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