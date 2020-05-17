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Число заражённых COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 100 тысяч

Число заражённых COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 100 тысяч

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч, превысив таким образом 4,5 миллиона. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передаёт ТАСС.

По состоянию на 11:00 по московском времени в мире было зарегистрировано 4 525 497 заражённых и 307 395 умерших от инфекции. За сутки число заразившихся увеличилось на 100 012 человек, а умерших — на 5 336.

Лидирует по числу заболевших регион Северной и Южной Америки, на втором месте — Европа. Третью позицию по количеству инфицированных занимает регион Восточного Средиземноморья.

В пятёрку стран с наибольшим число выявленных случаев заражения COVID-19 входят США (1 409 452), Россия (281 752), Великобритания (240 165), Испания (230 698) и Италия (224 760).

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом. При этом рост числа инфицированных коронавирусом за неделю замедлился с 55,7 до 34,4 процента. Число жертв пандемии в стране за сутки выросло на 94 — до 2631.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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