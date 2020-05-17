Число заразившихся COVID-19 военнослужащих в России составило 1617 человек

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в армии и военных учебных заведениях России составляет почти 3,3 тысячи человек, в том числе более 1,6 тысячи военнослужащих, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«По состоянию на 17 мая с.г. в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1 617 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, коронавирус выявлен у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 1 200 случаев инфицирования, а также 391 случай — среди гражданского персонала.

Число выздоровевших военнослужащих достигло 830, добавили в Минобороны. Также от инфекции излечились 951 преподаватель и курсант, 290 воспитанников довузовских учебных заведений и 144 сотрудника из гражданского персонала.

По информации ведомства, у большинства заболевших симптомов не наблюдается, в тяжёлом состоянии находятся двое военнослужащих, в состоянии средней тяжести — девять человек.

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 281 752 заболевших. При этом рост числа инфицированных коронавирусом за неделю замедлился с 55,7 до 34,4 процента. Число жертв заболевания в стране за сутки выросло на 94 — до 2631.