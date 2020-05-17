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Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Число жертв коронавируса в Великобритании без учета данных Северной Ирландии за сутки увеличилось на 117, до 34 636 человек, количество выявленных заболевших выросло на 3 142, до 243 303, сообщил в воскресенье министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Алок Шарма.

Как отметил министр, из-за технических проблем Северная Ирландия не смогла вовремя предоставить статистку за минувшие сутки.

# В мире
По материалам: ria.ru

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