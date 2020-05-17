Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Девушка на Porsche снесла дорожный знак и влетела в клумбу в центре Харькова: фото и видео происшествия

Девушка на Porsche снесла дорожный знак и влетела в клумбу в центре Харькова: фото и видео происшествия

Девушка на Porsche снесла дорожный знак и влетела в клумбу в центре Харькова: фото и видео происшествия

В центре Харькова молодая девушка на желтом Porsche снесла дорожный знак. Машина оказалась на цветочной клумбе. У нее отлетело переднее колесо и несколько деталей. Номерной знак, часть бампера и некоторые запчасти разбросало по дороге.

ЧП произошло недалеко от площади Свободы. Причина его пока неизвестна. На месте работают полицейские.

Фото и видео с места ЧП опубликовал «Харьков 1654».


Напомним, в центре Харькова любители экстрима периодически устраивают опасные виражи посреди дороги, создавая опасность для встречных машин.

Осенью 2017 года в Харькове произошло страшное ДТП, в котором погибли шесть пешеходов, пять получили травмы. Виновниками аварии стали молодая девушка Елена Зайцева и предприниматель Геннадий Дронов, которых суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

580 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Любовь Успенская сообщила о смерти близких людей из-за коронавируса
Любовь Успенская сообщила о смерти близких людей из-за коронавируса
Иран пообещал ответить США на угрозы танкерам с топливом для Венесуэлы
Иран пообещал ответить США на угрозы танкерам с топливом для Венесуэлы
Израиль: наступило время аннексировать "колыбель еврейского народа"
Израиль: наступило время аннексировать "колыбель еврейского народа"
В Нижегородской области нашли свалку вакцины в лесу
В Нижегородской области нашли свалку вакцины в лесу
"Сказать нечего". Эксперт об антироссийском вбросе про "ковидный заговор"
"Сказать нечего". Эксперт об антироссийском вбросе про "ковидный
Кабмин утвердил порядок приостановки работы предприятий в регионах
Кабмин утвердил порядок приостановки работы предприятий в регионах
Тахикардия и плохая координация – дочь Егора Дружинина рассказала, почему не стала танцевать
Тахикардия и плохая координация – дочь Егора Дружинина рассказала,
Китай и США не поддержали призывы 62 стран расследовать истоки пандемии
Китай и США не поддержали призывы 62 стран расследовать истоки
Ядовитые "утки". В Чехии не нашли доказательств ввоза рицина из РФ
Ядовитые "утки". В Чехии не нашли доказательств ввоза рицина из РФ
Российскому Sukhoi SuperJet 100 предрекли успех после пандемии коронавируса
Российскому Sukhoi SuperJet 100 предрекли успех после пандемии
Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой под наркотиками
Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой под наркотиками

Топ на сегодня

ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих

Еще по теме

В центре Харькова водитель устроил смертельно опасное шоу (видео)
В Харькове Lexus вылетел на тротуар: пять человек погибли, – СМИ
Геращенко: Экспертиза показала, что водитель «Туарега» мог предотвратить ДТП в Харькове
Приговор близок: стали известны важные подробности в деле о кровавом ДТП в Харькове