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Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего Первого канала

Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего Первого каналаДмитрий ДибровФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил о желании занять место Александра Васильева и вести передачу «Модный приговор» на Первом канале. В комментарии «Телепрограмме» он рассказал о решимости заменить переболевшего в медцентре в Коммунарке историка моды на постоянной основе.

«Как же мне отказываться лишний раз поработать с людьми? Это то, на чем я построил свою телевизионную карьеру», — заметил журналист. По его словам, больше всего в новом амплуа ему понравился «журналистский сегмент программы» — общение с людьми с непростыми судьбами, приходившими на съемки.

Дибров не исключил, что заменит Васильева, но пока таких обсуждений не ведется. «Если вдруг коллеги решат, что та краска, которую я привнес в программу, уместна, я с удовольствием продолжу эту работу», — заключил он.

Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» подменял историка моды несколько передач из-за того, что Васильев лечился в медцентре в Коммунарке. Съемки с Дибровым прошли в конце апреля. В студии также работали Юлия Барановская и Эвелина Хромченко.

Александр Васильев был госпитализирован 12 апреля. Он слег с воспалением легких вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля. Тесты не подтвердили у него коронавирус.

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По материалам: lenta.ru

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