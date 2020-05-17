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Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий

Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствийАнатолий АксаковФото: Илья Питалев / РИА Новости

Для раздачи россиянам денег просто так во время пандемии коронавируса стало меньше препятствий. Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля. Его слова приводит ТАСС.

«Рубль из-за этого точно не ослабнет, но и не укрепится», — уточнил парламентарий. Аксаков добавил, что давление на потребительский рынок в этом случае не увеличивается. «Я думаю, что оно частично только компенсирует выпадающие доходы населения, которые могли бы прийти на рынок», — добавил он и напомнил, что российскими законами выдача «вертолетных денег» не предусмотрена.

Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег. В рамках мер точечной поддержки населения предусмотрены, в частности, выплаты на детей от 3 до 16 лет.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что применять концепцию «вертолетных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза. По его словам, для таких стран эта мера не спровоцирует резкий рост инфляции, поскольку денежная масса увеличится незначительно. По мнению аналитиков, раздавать россиянам деньги просто так будут, если все остальные меры поддержки не сработают.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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