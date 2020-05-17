Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения

Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения
Российскую валюту на следующей неделе могут ждать серьезные потрясения, считают экономические эксперты, мнение которых приводит портал "Эксперт Online".

Так, по мнению Елизаветы Наумовой из "Альфа-банка", основным фактором поддержки для курса рубля в настоящее время выступают котировки на нефть.

"Рубль сейчас ходит за нефтью буквально по пятам. Например, утром в пятницу котировки нефти марки Brent выросли выше 32 доллара за баррель, максимальной отметки за месяц, и тут же стремительно подрос рубль. Но последовавшая во второй половине дня коррекция мировых цен на нефть отодвинула нацвалюту обратно в область 73,50 рублей", – сказала эксперт.

Эксперт указала, что напряжение в глобальной экономике продолжает оставаться чрезвычайно высоким. Пока настроения инвесторов заметно не улучшатся, валюты развивающихся стран, в том числе рубля, будут оставаться под давлением. "Поэтому на следующей неделе рубль ждут серьезные испытания", – заключила она.


приводило мнение эксперта о том, надолго ли России хватит накоплений из резервов.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Ширан и Рэдклифф вошли в топ-10 самых богатых молодых жителей Британии
Ширан и Рэдклифф вошли в топ-10 самых богатых молодых жителей Британии
Ягудин раскритиковал Первый канал за "чушь" в эфире
Ягудин раскритиковал Первый канал за "чушь" в эфире
В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом
Собчак обратилась к Трампу и нашла работу автору поста о победе США над нацизмом
Собчак обратилась к Трампу и нашла работу автору поста о победе США
США запустили ракету с секретным военным космопланом-разведчиком
США запустили ракету с секретным военным космопланом-разведчиком
Жизель Бундхен, Адриана Лима, Коко Роша: где сейчас супермодели 2000-х?
Жизель Бундхен, Адриана Лима, Коко Роша: где сейчас супермодели
Белоусов раздал новые поручения Минтруду, Минздраву и Минфину
Белоусов раздал новые поручения Минтруду, Минздраву и Минфину
Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева
Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева
«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Екатерина Варнава: «Я нашла свою любовь»
Екатерина Варнава: «Я нашла свою любовь»
Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения
Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения
В США расстреляли участников поминальной службы
В США расстреляли участников поминальной службы

Топ на сегодня

ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Не сойдет с рук. Трамп захотел расплаты от Демпартии за "российский след"
Не сойдет с рук. Трамп захотел расплаты от Демпартии за "российский

Еще по теме

Аналитики прогнозируют рост курса рубля на следующей неделе
Курс евро на завтра упал на 1,5 рубля
Эксперт: не стоит удивляться ослаблению рубля при росте цен на нефть
Рубль начал 2017 год ростом благодаря нефти