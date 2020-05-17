Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения

Анастасия Иванова

Российскую валюту на следующей неделе могут ждать серьезные потрясения, считают экономические эксперты, мнение которых приводит портал "Эксперт Online".

Так, по мнению Елизаветы Наумовой из "Альфа-банка", основным фактором поддержки для курса рубля в настоящее время выступают котировки на нефть.

"Рубль сейчас ходит за нефтью буквально по пятам. Например, утром в пятницу котировки нефти марки Brent выросли выше 32 доллара за баррель, максимальной отметки за месяц, и тут же стремительно подрос рубль. Но последовавшая во второй половине дня коррекция мировых цен на нефть отодвинула нацвалюту обратно в область 73,50 рублей", – сказала эксперт.

Эксперт указала, что напряжение в глобальной экономике продолжает оставаться чрезвычайно высоким. Пока настроения инвесторов заметно не улучшатся, валюты развивающихся стран, в том числе рубля, будут оставаться под давлением. "Поэтому на следующей неделе рубль ждут серьезные испытания", – заключила она.

приводило мнение эксперта о том, надолго ли России хватит накоплений из резервов.