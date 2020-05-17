Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения
Так, по мнению Елизаветы Наумовой из "Альфа-банка", основным фактором поддержки для курса рубля в настоящее время выступают котировки на нефть.
"Рубль сейчас ходит за нефтью буквально по пятам. Например, утром в пятницу котировки нефти марки Brent выросли выше 32 доллара за баррель, максимальной отметки за месяц, и тут же стремительно подрос рубль. Но последовавшая во второй половине дня коррекция мировых цен на нефть отодвинула нацвалюту обратно в область 73,50 рублей", – сказала эксперт.
Эксперт указала, что напряжение в глобальной экономике продолжает оставаться чрезвычайно высоким. Пока настроения инвесторов заметно не улучшатся, валюты развивающихся стран, в том числе рубля, будут оставаться под давлением. "Поэтому на следующей неделе рубль ждут серьезные испытания", – заключила она.
приводило мнение эксперта о том, надолго ли России хватит накоплений из резервов.