Джеймс Кэмерон назвал фильм, который с радостью пересмотрел на карантине

Алексей Вольцев

. Во время беседы с журналистом из издания Empire канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, какой фильм он с удовольствием пересматрел на карантине.





"Неловко в этом признаваться, но одна из моих любимых картин – боевик "Обитель зла" (2002 год). На мой взгляд, он сделан довольно красиво", – прокомментировал Кэмерон.

По его словам, в этом фильме о зомби, основанном на одноименной серии видеоигр, ему особенно приятно смотреть на игру Мишель Родригес (исполняет роль спецназовца Рэйн Окампо). С актрисой режиссер уже работал в блокбастере "Аватар" (2009 год).

"Радостно за ней наблюдать. Она двигается будто какое-то дикое существо", – добавил режиссер.

Кэмерон рассказал, что пока он вместе с родными сидит дома и соблюдают меры безопасности из-за вспышки коронавируса, старается расширять кругозор своих детей в области кино.





"Периодически я стараюсь организовывать семейные кинопросмотры. У меня дочери-подростки. Их вкус сильно отличается от моего. Но я хочу, чтобы они знали как можно больше. Как-то вечером им вдруг захотелось посмотреть вестерн. Я предложил: "Как насчет "Настоящего мужества" (1969 год) с Джоном Уэйном?" Они спросили: "Кто это?", на что я ответил: "Значит, смотрим этот фильм". Дочки очень любят лошадей, а теперь в курсе, кто такой Джон Уэйн", – поделился режиссер.

Ранее СМИ писали, что в скором времени Джеймс Кэмерон сможет вернуться в Новую Зеландию, чтобы закончить работу над сиквелом "Аватара", которая была приостановлена из-за коронавируса. Недавно власти разрешили возобновить кинопроизводство.

надеется, что вторая часть выйдет, как и было запланировано – в декабре 2021 года, а за ней и третья – в 2023 году.