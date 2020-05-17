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Джейсон Стэтхем устроил фотосессию своей возлюбленной Рози Хантингтон-Уайтли и их сыну Джеку

Джейсон Стэтхем устроил фотосессию своей возлюбленной Рози Хантингтон-Уайтли и их сыну Джеку

33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли уже подробно рассказывала, как проводит карантин вместе с 52-летним возлюбленным Джейсоном Стэтхемом и их двухлетним сыном Джеком. Модель говорила, что занимается домашними делами, готовит и развлекает малыша, придумывая для него различные занятия.

Разнообразить досуг она решила при помощи фотокамеры и устроила фотосессию вместе с ребенком, которой поделилась в сторис. Автором кадров, очевидно, стал ее бойфренд, который и запечатлел счастливую возлюбленную вместе с их сыном.


После фотосессии модель организовала малышу пикник на свежем воздухе — Джек сидел на пледе в окружении тарелок с закусками. Ну а после того, как он немного подкрепился, отправился играть в песочницу.


Несмотря на карантин, за пределы своего дома в Беверли-Хиллз звездное семейство все же иногда выходит и гуляет по городу. Впрочем, на то есть вполне веское основание — Джек учится кататься на мини-мотоцикле, а это требует гораздо большего пространства, нежели территория дома.

В следующем месяце Джек отметит свое трехлетие. Но его мама уже, кажется, скучает по тем временам, когда он был совсем маленьким. Недавно она призналась, что хотела бы родить еще детей от своего возлюбленного.


Джейсон Стэтхем с сыном Джеком
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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