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Екатерина Диденко уничтожила купальник с дня рождения, после которого погиб ее муж

Екатерина Диденко уничтожила купальник с дня рождения, после которого погиб ее муж
Блогер призналась, что купальник, в котором была на своем празднике, связан с самыми тяжелыми воспоминаниями ее жизни. Именно в тот день она потеряла супруга Виталия. Провизор решила избавиться от вещи, разрезав ее на лоскутки.

29-летняя Екатерина Диденко практически ничего не скрывает от поклонников. Недавно блогер сообщила, что из ее обручального кольца выпало два камушка. «Кольцо точно не выброшу. Оно мне дорого, как память. Мы покупали его 14 февраля, я тогда была очень счастлива», — отметила провизор в личном блоге.

А вот от купальника, который Екатерина специально покупала на праздник, она решила избавится. «Я не смогла его повторно надеть. Мне стало очень больно и тяжело. С ним связано много плохих воспоминаний. 26 февраля я готовилась ко дню рождения. В те дни и мысли не было, что скоро моя жизнь изменится окончательно и бесповоротно», — поделилась Диденко.

 

Сперва блогер хотела выбросить купальник, но но советам подписчиков, она его разрезала. «Это очень сложно. Сразу вспоминаю, как Валя лежит на полу. Я ему делаю искусственное дыхание, а мимо проходят медики. Это ужасно», — в слезах рассказала она.

Напомним, 28 февраля Диденко устроила вечеринку, пригласив друзей в банный комплекс. В разгар праздника в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. Несколько гостей прыгнули в воду и тут же начали задыхаться. При контакте с водой выделился углекислый газ, которым люди и отравились. Погибли три человека, в том числе супруг Екатерины — у них начался отек легких.

После трагедии девушка обратилась за помощью к психологу. «У меня сейчас на душе такое состояние пустоты. Если раньше у меня было много сил, то сейчас у меня эти силы кончились. Я просто лежу в нашей комнате, смотрю на все портреты. Я не знаю, что будет дальше», — ранее писала Екатерина.

Сейчас же Диденко старается жить дальше ради детей. Провизор воспитывает четырехлетнюю дочь Настю и двухлетнего Сашу. По словам Екатерины, наследники — единственные, кто заставляют ее улыбаться.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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