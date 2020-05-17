Екатерина Варнава: «Я нашла свою любовь»

Анастасия Иванова

Звезда Comedy Woman призналась, что вновь влюбилась. В программе «Танцы со звездами» канала «Россия 1» Екатерина поделилась подробностями. Жюри шоу и вовсе поинтересовались, когда у артистки свадьба.

Сегодня прошел полуфинал танцевального шоу. 35-летняя Екатерина Варнава не только удивила жюри и зрителей своим номером, но и откровениями о личной жизни. Звезда Comedy Woman сообщила, что за кулисами проекта встретила того, кто ей приглянулся. «Я нашла свою любовь. Я бы хотела сохранить эту интригу, но если поставите мне по 10 баллов, скажу, кто это», — заинтересовала артистка.

В итоге члены жюри «подарили» Екатерине Варнаве и ее партнеру Денису Тагинцеву самую высокую оценку — 40 баллов. Но даже после этого, юмористка не поспешила рассекретить информацию о новом возлюбленном. «Друзья мои, в следующей программе обязательно скажу, кто он!» — пообещала она.

Николай Цискаридзе попросил Варнаву сдержать слово. Артист балета признался, что ему не терпится погулять на свадьбе и поесть салаты. Егор Дружинин же предположил, что Варнава говорит о Константине Мякинькове. «Костик приехал, наконец, да?» — спросил хореограф, однако ему напомнили, что пара рассталась.

На прошлой неделе юмористка заявила, что больше не живет с 33-летним Константином Мякиньковым. По словам Екатерины, их пути разошлись еще год назад. «Мы разъехались, и как бы ни банально это не звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше. Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще. Свадьба уже не нужна. Детьми, наверное, обзаводиться надо было раньше, но в целом, ничего не изменишь. Просто в какой-то момент страстные отношения потихоньку превратились в родственные», — рассказала Варнава.

К слову, инициатором разрыва стала звезда Comedy Woman. Она уверена, что экс-избранник встретит еще достойную спутницу, которая родит ему наследников.

Фото: Legion-Media