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Фотограф из Великобритании построил "деревню хоббитов" для мышей

Фотограф из Великобритании построил "деревню хоббитов" для мышей
Фотограф дикой природы Саймон Делл из Шеффилда построил в своем саду дома для мышей, напоминающие деревню хоббитов из трилогии "Властелин колец", сообщает Daily Mail.

Он приручил одну из мышей и назвал ее Джорджем.

"Зверек посещал мой сад в течение нескольких недель, а я оставлял ему арахис, чтобы он возвращался в то же самое место", — пояснил фотограф. По его словам, он опасался, что Джорджа съедят кошки и решил построить ему безопасный дом.

Он сложил несколько маленьких бревен, веточек и мох так, что получилась небольшая комнатка, и положил туда немного семян и орехов. Мышке понравилось новое жилище. Тогда Саймон сделал еще несколько крошечных строений.

"Когда-то я занимался резьбой по дереву, это очень пригодилось для изготовления мышиных домов и мебели", — рассказал фотограф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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