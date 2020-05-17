Фотограф из Великобритании построил "деревню хоббитов" для мышей

Алексей Вольцев

pic.twitter.com/k2mgDvUnM2 — The Photography of Simon Dell / Mr Tographer (@simon_dell_tog) May 13, 2020

Фотограф дикой природы Саймон Делл из Шеффилда построил в своем саду дома для мышей, напоминающие деревню хоббитов из трилогии "Властелин колец", сообщает Daily Mail.

Он приручил одну из мышей и назвал ее Джорджем.

"Зверек посещал мой сад в течение нескольких недель, а я оставлял ему арахис, чтобы он возвращался в то же самое место", — пояснил фотограф. По его словам, он опасался, что Джорджа съедят кошки и решил построить ему безопасный дом.

today in the mouse village pic.twitter.com/iblkHQ2XTn — The Photography of Simon Dell / Mr Tographer (@simon_dell_tog) May 13, 2020

Он сложил несколько маленьких бревен, веточек и мох так, что получилась небольшая комнатка, и положил туда немного семян и орехов. Мышке понравилось новое жилище. Тогда Саймон сделал еще несколько крошечных строений.

pic.twitter.com/IyeZpKNWAK — The Photography of Simon Dell / Mr Tographer (@simon_dell_tog) May 13, 2020

"Когда-то я занимался резьбой по дереву, это очень пригодилось для изготовления мышиных домов и мебели", — рассказал фотограф.